海地歌手米卡本(Mikaben)當地時間15日在巴黎參加演唱會時,結束後他一如往常向觀眾揮手道別,當走回後台、行經樂隊時,他突然當著眾人的面倒下,大批工作人員見狀立刻湧上,送醫急救後仍宣告不治,享年41歲。

根據外國媒體報導,藝名米卡本的海地男歌手本名是麥克班傑明(Michael Benjamin),15日時他到巴黎雅高體育館(AccorHotels Arena)參加樂隊Carimi的演唱會,當他獻唱結束準備回到後台後卻意外突然倒下,送醫急救後初判是心臟衰竭而死。

有網友拍到米卡本倒下瞬間。(圖/翻攝自Andre Jean Vidal Youtube)

MIKABEN : DERNIER CONCERT

見此,體育館的官方推特發聲明證實,米卡本在參與Carimi演唱會後猝逝,「雖然當場已為他施行CPR等急救,但他仍失去意識過世」,「在這痛苦時刻,向他的家人與親友表示哀悼」,而米卡本的太太Vanessa Fanfan懷有身孕,她在IG崩潰表示失去了人生的另一半,「天父,我知道祢不會犯錯,不會給我們無法承受的考驗,但是...這種痛苦十分沉重,請祢幫助我。」

歌手Wyclef Jean分享了相關影片,寫下:「Rest In Peace King. Gone too soon」,海地總理阿里埃爾亨利(Ariel Henry)同時也發文悼念,表示:「他(米卡本)是海地音樂的重要指標,我們的國家和海地民眾失去了一個美麗的靈魂。」