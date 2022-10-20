海地歌手米卡本（Mikaben）當地時間15日在巴黎參加演唱會時，結束後他一如往常向觀眾揮手道別，當走回後台、行經樂隊時，他突然當著眾人的面倒下，大批工作人員見狀立刻湧上，送醫急救後仍宣告不治，享年41歲。

根據外國媒體報導，藝名米卡本的海地男歌手本名是麥克班傑明（Michael Benjamin），15日時他到巴黎雅高體育館（AccorHotels Arena）參加樂隊Carimi的演唱會，當他獻唱結束準備回到後台後卻意外突然倒下，送醫急救後初判是心臟衰竭而死。

有網友拍到米卡本倒下瞬間。（圖／翻攝自Andre Jean Vidal Youtube）

MIKABEN : DERNIER CONCERT

見此，體育館的官方推特發聲明證實，米卡本在參與Carimi演唱會後猝逝，「雖然當場已為他施行CPR等急救，但他仍失去意識過世」，「在這痛苦時刻，向他的家人與親友表示哀悼」，而米卡本的太太Vanessa Fanfan懷有身孕，她在IG崩潰表示失去了人生的另一半，「天父，我知道祢不會犯錯，不會給我們無法承受的考驗，但是...這種痛苦十分沉重，請祢幫助我。」

歌手Wyclef Jean分享了相關影片，寫下：「Rest In Peace King. Gone too soon」，海地總理阿里埃爾亨利（Ariel Henry）同時也發文悼念，表示：「他（米卡本）是海地音樂的重要指標，我們的國家和海地民眾失去了一個美麗的靈魂。」