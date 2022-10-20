今年APEC經濟領袖會議將在11月18日至19日於泰國曼谷召開。據了解，台積電創辦人張忠謀可望第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。

總統府預計上午10時45分在總統府大禮堂舉行「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」，由總統蔡英文親自主持，依照慣例，APEC領袖代表張忠謀也將出席記者會。

蔡總統就任後，張忠謀多次代表台灣擔任APEC領袖代表，包括2018年巴布亞紐幾內亞、2019年智利、2020年馬來西亞、2021年紐西蘭。

其中，2019年智利因政情因素取消年會，2020年及2021年則因疫情影響，APEC經濟領袖會議改採視訊召開會議。

另外，張忠謀也曾於2006年代表前總統陳水扁出席APEC會議。

今年APEC由泰國主辦，這也是繼2018年巴紐後，睽違3年，再次以實體方式舉辦經濟領袖會議，台灣也將組團前往泰國出席相關系列會議。