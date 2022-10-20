民進黨台北市長參選人陳時中19日晚間出席寵物商業同業公會會員大會時，在寵物業者前喊「領養代替購買」，慘遭全國聯合公會理事長陳明進上台反嗆。針對此事，網友諷刺表示，「真的徹底表現什麼叫圖窮匕見」。

陳時中昨在寵物業者前喊「領養代替購買」，讓陳明進忍不住嗆「部長，什麼場合說什麼話，自己要衡量」，並認為台下的人都靠狗吃飯的，靠這些動物吃飯的，「啊你叫我們認養代替購買，真的死給你看，歹勢啦陳部長」。

陳時中在台下被問及陳明進說法，馬上澄清「是終養不棄養」，便轉身跑到台上稱「終養不棄養」是他對寵物的政策，陳表示，這裡有很多的合法業者，購買要找合法業者，大家一起合作把寵物照顧得更好。

此事的相關新聞被轉傳到PTT後引來許多網友回應，並表示「真的徹底表現什麼叫圖窮匕見」、「見風轉舵見人說人話，見鬼說鬼話標標準準政客」、「笑死！都領養，寵物工會業者靠阿中養嗎」、「這句其實沒錯，就是白目在不適合的場合說了」、「理解對方不爽，但我是支持領養代替購買啦」。