國中小營養午餐何時可以吃到石斑魚料理？教育部長潘文忠今天表示，據他了解，農委會已完成採購及發包作業，預計10月下旬會陸續提供學校石斑魚食材，他也保證，這個學期內，國中小學生營養午餐可以吃到4次石斑魚。

政府日前宣布從9月到12月，每月會讓國中小營養午餐吃到一次石斑魚料理，總共4次。不過今天已經10月20日，學生依然未吃到石斑魚料理，外界質疑到底出了什麼事？

教育部今天到立法院教育及文化委員會進行報告並備詢，會前潘文忠受訪表示，關於國中小營養午餐提供石斑魚料理，行政院進行跨部會密集協商，據他了解，農委會已經完成食材的採購及發包，正請得標廠商進行準備，以提供給學校使用。

潘文忠說，農委會預計10月下旬起，會陸續提供給學校石斑魚食材，學生就可以吃到石斑魚料理。而教育部也保證，在這個學期內，會讓學生吃到4次石斑魚料理。

此外，現在國內疫情仍然嚴重，每天仍有數千到一萬個學生確診，家長對於小孩到校上學仍很擔心。對此，潘文忠表示，10月13日校園防疫新制實施，教育部也提供相關指引給學校，學生如有身體不適，可向學校申請快篩試劑，以確認是否確診。

潘文忠說，學生如果身體不適，就不要到學校上課。教育部也會提供防疫物資，現在每周都提供80萬劑快篩試劑給學校，給有需要的師生使用，希望大家一起努力，回到正常學習。