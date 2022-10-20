無黨籍桃園市長候選人鄭寶清赴大溪市場拜票，批藍綠都是選前賺人民幣，選舉時才提抗中保台。(呂筱蟬攝)

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天上午前往大溪市場掃街拜票，他說，民進黨鄭運鵬到中國設立公司，而國民黨張善政擔任主張統一的致公黨最高顧問，結果2個領導人統統因為詐欺被抓去關，張也沒對此說明清楚，不管藍綠都出現選前去賺人民幣，選舉時就說抗中保台，只有鄭寶清才是真正抗中保台愛台灣。

鄭寶清說， 看到張善政擔任主張統一的致公黨最高顧問，結果2個致公黨領黨人統統因為詐欺被收押到監獄去，也沒看到張善政有解釋，另外也看到鄭運鵬2008年到中國設立公司，跟中國的三大通信公司包含中國電信、中國聯通跟中國移動，這3個公司都是有軍方背景，而且都是國營事業，在中國要經營媒體、通訊事業，一定要有政府特許，換句話說要對岸政府同意，鄭運鵬是否要把這件事說清楚講明白，這涉及國安問題，而鄭文燦論文涉及抄襲變造，甚至請中國人代寫，是否被中國人掌握所有弱點，如果鄭運鵬、鄭文燦往上挺的時候，國安將造成很大危機，呼籲國安和檢調單位應該盡速立案調查。

至於張善政農委會研究案宏碁書面說明今天就是期限日，鄭寶清說，既然他們跟政府打合約，也說絕對沒有抄襲情事，雖然文章發表和論文不同，但是既然承諾在先、違規在後，他當然要負起所有責任，是不是要進行賠償或道歉啟事，都應該說明清楚。