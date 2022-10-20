國聯冠軍賽首戰遭到費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）壓制，教士全場僅敲出1支安打而落敗，今日教士繼續在主場迎戰費城人，成功甩開首戰的低迷手感，全場敲出13支安打攻下8分，5局下更是引爆5分大局逆轉比賽，最終教士以8比5拿下比賽，在系列賽中扳回一城。

費城人2局上率先展開攻勢，4支安打加上教士右外野手索托（Juan Soto）傳球失誤，比賽前半段就建立了4分的領先，費城人看似將以系列賽2勝0敗的絕對優勢回到自家主場，但教士的反擊來的很快，下個半局祖瑞（Brandon Drury）、貝爾（Josh Bell）背靠背開轟追回了一半的分數，也打破了費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola）生涯季後賽無責失分紀錄，此戰他只投4.2局就丟了6分。

Brandon Drury and Josh Bell homer back to back to get the Padres back in it#CaptureTheMoment pic.twitter.com/fxtleaFSUq — Michael Najarian (@MichaelNaj3) October 19, 2022

教士攻勢沒有停下來的跡象，5局下索托上演道歉野球，敲出右外野二壘安打將比數扳平，先前聯手開轟的祖瑞及貝爾再各補上1支安打，教士單局攻下5分將比數改寫為7比4。

2隊後半段各以陽春砲添1分，也無法改變最終戰果，最終教士以8比4擊敗費城人，避免帶著2敗前進費城，教士季中交易來的索托、貝爾及祖瑞，此戰發揮了極大作用，3人合計13個打數6支安打，一共進帳6分打點，是教士成功贏球的關鍵。