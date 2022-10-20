錯綜複雜的英國王室多角戀

就在英王查爾斯精簡王室之際，曾和卡蜜拉牽手走過22年的前夫安德魯‧ 帕克‧ 鮑爾斯（Andrew Parker-Bowles）出面，周二代表王后，出席了已故女王80歲遠房表弟約翰‧鮑斯-萊昂（John Bowes-Lyon）在倫敦聖堂（London Oratory）的葬禮。

根據正式記錄王室成員履行任務的宮廷公報顯示，女王的表弟鮑斯-萊昂9月18日去世，而鮑爾斯准將代表卡蜜拉，出席了他的葬禮。

鮑爾斯1973年和卡蜜拉結婚，育有1子1女，如今47歲的兒子湯姆‧帕克‧鮑爾斯（Tom Parker Bowles）是英國知名作家兼食評家，而44歲的女兒蘿拉‧洛佩斯（Laura Lopes）則是藝術策展人。

由於卡蜜拉和查爾斯藕斷絲連，介入他和黛安娜的婚姻，1980年代時，兩人先是分居，到了1995年終於離婚，2005年卡蜜拉總算如願嫁給查爾斯。一位王室傳記作家曾說道：「有人說，英國紳士總會為國放下妻子，而以鮑爾斯來說，確實是如此。」

至於鮑爾斯年輕時也是風流倜儻，曾是查爾斯妹妹安妮長公主的初戀情人，後來選擇迎娶卡蜜拉，但妻子琵琶別抱後，他則於1996年另娶皮特蔓（Rosemary Pitman），但第二任妻子已於2010年過世。

然而，由於隨著卡蜜拉當上王后，每天行程滿滿，未來鮑爾斯很可能再代替她執行王室任務。