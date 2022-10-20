日圓匯價終於貶到眾所矚目150價位，外界也在觀察日本政府會不會再出手干預，還是放任日圓續貶。

亞洲匯市20日早盤，日圓兌一美元一度在149.77與149.96之間游走，150已近在咫尺，續寫32年新低。美系老牌投行Brown Brothers Harriman認為，未來幾天，即使日本央行再度進場阻貶也不會覺得奇怪，但不是為了扭轉日圓的頹勢，而是單純要導入正向以及錯向兩種風險罷了。

日本政府曾表示，若匯市出現太過異常的波動將會有所行動，而不是針對某個特定價位而言。不過，150大關被外界視為重要心理關卡，一旦貶破的話，日本政府有沒有動作都會備感壓力。

不過，從今年到目前日圓兌美元匯價已大貶23%，外匯交易員也私下議論紛紛，除了9月下旬日本官方有公開承認進場阻貶外，其餘時間日本應不太可能袖手旁觀地讓日圓走貶。因此，應該有偷偷進場護日圓，只是動作不大而已。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)認為，日本政府若偷偷干預只是浪費時間，因為治標不治本。如果真的不要讓日圓一直貶下去，美國長天期公債殖利率的拋售動作應該慢下來，或是反向操作。如果不這樣做，日本央行應要修正自己殖利率曲線控制政策。