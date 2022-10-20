高雄21歲的楊姓單親媽媽將患有先天心室中膈缺損的5個月大女嬰單獨留在家中2天，活活害女嬰餓死，一審依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪判其6年。二審高雄高分院20日宣判，楊女改判7年6月，可上訴。

楊女住在高雄市左營區一棟大樓內，獨自撫養5月個大的女嬰及1歲半的女兒，女嬰出生就患有心室中膈缺損疾病，需定時餵食、餵藥照料。

2019年12月25日下午，楊女帶著大女兒外出，把女嬰獨留在住處。女嬰沒有楊女餵奶，在家不斷哭鬧。2天後下午楊女返家，一進門就發現女嬰不哭不鬧、已無呼吸心跳，送醫急救不治，死因為橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死死亡。

檢方認為，楊女明知女嬰患有疾病，無自救力，需定時照顧，但卻故意遺棄導致死亡，依遺棄致死罪將她起訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑二分之一。一審依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪判楊女6年。

該案上訴至高雄高分院，法官駁回楊女上訴，改判楊女7年6月，全案仍可上訴。