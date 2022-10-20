民進黨台北市長候選人陳時中昨（19）日出席寵物商業同業公會會員大會時，在寵物業者面前喊「領養代替購買」；全國聯合公會理事長陳明進忍不住上台嗆，「部長，什麼場合說什麼話，自己要衡量」、「我們都靠狗吃飯的，靠這些動物吃飯的，啊你叫我們認養代替購買，真的死給你看」，陳發現說錯話趕緊改口補救。此事讓大批網友笑翻，留言對陳極盡嘲諷。

《中國時報》今日報導指出，陳時中昨晚出席寵物商業同業公會會員大會，致詞時提到家裡的毛小孩，營造溫馨氣氛，卻突然冒出一句「領養代替購買」，遭陳明進走上台嗆聲：「部長，你在什麼場合說什麼話，你自己要衡量，我們都靠狗吃飯的，靠這些動物吃飯的，啊你叫我們認養代替購買，真的死給你看，歹勢啦陳部長。」陳明進說完，台下業者一片鼓掌叫好。

陳時中發現說錯話了，趕緊再上台補救，強調來到這個晚會最大的意義是跟大家溝通，能夠知道大家對於這個方向是怎麼樣的。陳時中重申：「終養不棄養」是他對寵物的政策，這裡有很多的合法業者，購買要找合法業者，大家一起合作把寵物照顧得更好。在旁的陳明進才笑著鼓掌說「凍蒜、凍蒜」，台下也響起掌聲。

此事迅速掀起熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「我快笑死了！史上最好笑！」「有夠滑稽的畫面，他現在變成人人嗆了」、「這不是草包什麼才是草包」、「話可以說改就改，可見這種人根本毫無理念、唯利是圖」、「終於露出馬腳了」、「智商啊智商」、「當我們台北市民是傻子嗎？這種人怎麼帶領台北市」。