一般人對酵素的概念多為幫助減重，醫師表示，酵素對人體助益頗大，可分解及消化食物，還可調節生理機能，若缺乏酵素，體內代謝與機能活動都會受到影響，因此民眾在飲食上應留意酵素的攝取，有6款水果富含酵素，讓人吃完大餐後的消化、代謝功能更順暢，包括鳳梨、奇異果、芒果、酪梨、木瓜與蜂蜜。

新竹國泰婦產科醫師張瑜芹在其臉書貼文表示，一般人對酵素的功能都是「整腸」、「助消化」，但其實它有2大主要功能，一為分解及消化食物，二為調節生理機能，所以民眾不要一看到酵素就以為只有減肥功效。

她進一步說明，酵素其實不只一種，主要分3種，包括1. 消化酵素：這是體內酵素，可分解澱粉以利身體吸收利用。2. 代謝酵素：也是體內酵素，促進體內新陳代謝。3. 食物酵素：體外酵素，可由肉、蔬果類食物獲取。

張瑜芹提到，若缺乏酵素，體內代謝與機能活動都會受影響，例如外食族、飲食不規律、日常蔬果攝取不足、習慣狼吞虎嚥進食、咀嚼有困難的長者或兒童、排便不順暢者都需要特別注意缺乏酵素的問題。

她也建議，沒有以上問題的人，大餐後也可以多吃富含酵素的食物，如鳳梨、奇異果、芒果、酪梨、蜂蜜、木瓜等，讓身體代謝更順暢無阻，在滿足口腹之慾的同時，也能保有健康的身體。