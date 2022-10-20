馬英九基金會昨（19）日晚間舉辦「中共二十大與台灣：兩岸關係的現在與未來」講座，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山出席時表示，明年習近平續任國家主席後將「以靜制動」，直至2024年的美國與台灣總統選舉，期間兩岸不會發生戰爭，但2024年到2027年北京可能「就會有動作」。

趙春山指出，中共二十大之後，是習近平新時代的來臨，因此對習近平個人的研究非常重要；以「謀定而後動」來說，「新時代」的前十年是「謀定」，後十年要「起而行」了。

趙春山分析，習近平是民族主義者，從中華民族的長遠與根本利益去考慮任何問題，對台政策亦同；就此而言，統一若對民族有利就會去做，若統一對民族有傷，就不見得會做。其次，習近平敢於鬥爭，是「敢做敢為」的人，但他的鬥爭與毛澤東的階級鬥爭不同，而是勇於去做其認為對的、夢想的事情。

第三，趙春山認為，習近平對台灣是有感情的，其夫人彭麗媛也有親戚在台灣，加上習近平曾任職於福建與浙江、擁有諸多台商朋友，因此習很了解台灣。趙春山舉例，習近平開始提出「兩岸一家親」、心靈契合等語，並強調融合發展及其核心理念「兩岸命運共同體」。

談及台灣未來面臨的處境，趙春山列舉說明，第一，中美戰略競爭、甚至可能走向戰略對抗，他形容台灣處境是「人為刀俎，我為魚肉」，他說明，由於民共沒有互動與互信，政府被迫一面倒向美國，完全無法討價還價，台灣也沒有選邊站或中立的餘地。他認為，美國將中國崛起視為威脅，只要中國不放棄崛起，中美競爭必會持續下去，且越來越激烈，於此背景下，台灣處境非常困難。

第二，台灣與大陸無溝通管道，而依靠揣摩容易產生誤判與擦槍走火。第三，台灣內部不團結，每逢選舉常出現「中共同路人」指控，一次一次分裂台灣社會，這是台灣的「阿基里斯腱」（形容弱點），非常難解決。最後，台灣將面臨2027年、2035年及2049年等節點，但趙春山認為，明年兩會後習續任國家主席、高層人選底定，2024年換成美國與台灣舉行總統選舉，於此期間，習近平會以靜制動、兩岸不會發生戰爭；但是他示警，2024年到2027年北京「就會有動作」，因屆時習近平將面臨是否繼續第四任的問題。

對於習近平口頭宣讀二十大報告時未提及九二共識與兩制台灣方案，趙春山判斷，習近平知道九二共識與兩制台灣方案於台灣引發不同看法，而台灣正面臨九合一選舉，因此習近平選擇僅在書面提及。