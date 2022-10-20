台灣輸美蝴蝶蘭今年9月中被通知檢出雜草，造成23貨櫃遭退運，國民黨主席朱立倫昨日痛批農委會勿將農產品外銷遇到的問題政治化，推給中國大陸。農委會主委陳吉仲說，台灣蘭花產業非常強，若有業者違規，最重禁止輸出1年；但陳吉仲也提到，美國在開放台灣蘭花附帶介質輸美後，後續也放行大陸和韓國，因此美國加強對介質的檢疫。

台灣蘭花品質各界有目共睹，尤其2004年突破美國檢疫障礙，取得全球唯一可附帶栽培介質方式輸美的優勢，然而今年9月輸出美國蝴蝶蘭卻被美國通知檢出雜草，造成23貨櫃被退，損失金額超過6000萬。

昨日國民黨在中常會上，黨主席朱立倫針對「從蝴蝶蘭輸美事件看我國農產品檢疫問題」指出，近年鳳梨、釋迦等農產品外銷屢次出現防檢疫不合格問題，然而農委會的回應就像政治考量，認為大陸或國際對台灣不友善，應好好面對農業問題才是。

農委會主委陳吉仲今日出席立法院經濟委員會報告並備質詢，陳吉仲受訪指出，台灣的蘭花產業非常強，當時美國開放我蘭花可附帶介質輸入後，業者都依照相關規定辦理，不過後來也開放大陸、韓國可附帶介質輸入，因此美國加強對介質的檢疫。

陳吉仲說，這次經過台美雙方溝通後，美國並沒有全面禁止我蝴蝶蘭輸入，而是要求我們在境內加強檢疫，因此自9月21日起，外銷蘭花共131批，目前到美國有17批，包含海運11批、空運6批，而這17批完全合格，已和122家業者要求做好加強抽驗比例、雜草管理、熱水處理介質等。

陳吉仲說，若業者違規會通過記點方式警告，記點超過一定程度就會暫停該業者1年不得輸出，美國也同意我方做法，加上美國聖誕節即將到來，因此需求強勁，朱立倫主席若需要更進一步資訊，農委會願意進一步提供。