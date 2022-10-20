2021年里山生活市集在文心公園舉行。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

2022年里山生活市集22日將於東勢林業文化園區辦理。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

社區林業成果展，將展示社區多元特色的成果(圖為麻必浩部落的黃藤藤編作品)。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢處辦理林下經濟段木香菇訓練班，將於市集提供民眾免費品嚐林下段木香菇。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

「2022里山生活市集暨社區林業成果展」將於22日在東勢林業文化園區舉行，現場除了有豐富農特產品與手工藝品，更有里山券限量換購、九宮格連線集章、搗麻糬及段木香菇品嚐等活動，歡迎民眾共襄盛舉。

東勢林區管理處推廣里山生活理念及協助行銷友善環境產品，邀集超過60攤社區居民、小農及NGO等，現場展售以友善環境、耕作經營的農特產品、加工品及創意手作，體現里山精神及野生動物保育等理念。

活動將發行「里山券」，可於服務台以100元現金兌換限量200份的110元里山券，並將消費回饋給攤商夥伴，鼓勵民眾對生態永續的支持。當日也推出有趣的九宮格連線集章活動，只要完成園區景點打卡拍照、闖關活動等指定條件，即可獲贈里山券及摸彩券。另當日於任何攤位消費，即贈送苗木兌換券一張，可於下午3時換取茶花、烏來杜鵑或台灣野牡丹藤苗木1株，共500株，換完為止。

東勢林區管理處也結合社團法人原住民深耕德瑪汶協會「泰雅傳統工具製作文化傳承」課程，展示利用國產材製作的精美「杵、臼」，並搭配搗麻糬活動，讓民眾體驗泰雅族傳統文化；結合林下經濟段木香菇訓練班結業式活動，舉辦免費林下段木香菇品嘗；在地的「大茅埔調查團」辦理的社區野生動物監測，以自動照相機的架設，認識更多農田、山林周圍所棲息的野生動物。

活動當天更同步辦理社區林業20周年成果展，邀請參與執行林務局社區林業計畫的社區、部落，包含台中市仁社的漆器創作、麻必浩部落的黃藤藤編作品等，展示社區多元特色的成果。

東勢林區管理處表示，自2017年起和中華自然資源保育協會合作，攜手台中市和平區大甲溪沿線山村社區及部落，耕耘在地，推動里山倡議、友善環境、永續經營山村社區產業等工作，並推出社區友善、永續「谷關里山」品牌，2020年起，延續前期谷關里山經驗，逐步推廣至大安溪沿線山村社區，期望透過里山生活市集，讓大眾認識社區友善產品，品嘗社區友善經營的豐盛成果，達到兼顧生物多樣性維護與資源永續利用的願景。