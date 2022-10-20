新北市樹林區發生一起家庭悲劇。一名6歲男童昨(19日)因三天未到校，校方也聯繫不上母親，經家屬報案後，警消緊急破門赫然發現男童口吐白沫陳屍住處，母親則是身中兩刀躺在一旁，經檢視男童死亡已久，警消緊急將母親送往醫院急救，目前仍命危，目前警方仍在釐清案件發生原因。

據了解，警消破門進入時，男童口吐白沫，已出現屍斑，顯然已身亡多時。但母親脖子及胸口有刀傷，仍有一絲氣息，因此緊急送醫急救，但仍處於昏迷狀態。

警方調查，這名年僅36歲的母親不久前離婚，獨自帶著就讀小一的兒子租屋居住，但疑似收入不穩，有時也付不出房租。昨天上午男童因連續三天未到校，校方打電話詢問，卻無法找到母親，於是透過其餘家屬聯繫，仍無法得知母子蹤影，只好報案協尋。

警消趕到住處後破門，這時才發現發生慘劇。由於目前母親仍昏迷，警方目前仍須等到清醒後才能了解案情，而男童是否慘遭殺害，則需驗屍後才能確認死因。

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