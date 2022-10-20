針對修改日本《國家安全保障戰略》等3份文件，日本執政聯盟自民黨和公明黨19日在國會召開實務負責人參加的工作組（WT）首次會議。知情人士向日媒透露，會上以國際局勢為主題展開磋商，鑑於俄烏衝突，在對局勢認識進行嚴厲表述的方針上達成共識；但對於中國的認識則意見不一。

共同社報導，《國家安全保障戰略》等3份文件是日本外交和安全政策的長期指導方針。在2013年首次制定的現行國家安保戰略中，中國的軍事動向被表述為「國際社會的關切事項」。

據知情人士透露，自民黨主張，根據4月彙整給政府的建議，應上調為「安全上的重大威脅」。然而，公明黨認為，需要重視外交關係而對此持慎重姿態，強調應該與美國12日公布的《國家安全戰略》（NSS）相協調。

出席會議的公明黨外交安保調查會長佐藤茂樹向媒體強調，「對於北韓、俄羅斯和中國，我們的看法是在軍事層面應該抱有嚴峻的認識」。

日本執政聯盟18日首次就相關議題召開磋商會議，WT是會議的下級組織，到12月中旬每周召開1至2次磋商探討對敵基地攻擊能力（反擊能力）、防衛經費、經濟安全、持續戰鬥能力、網路領域等議題。

WT成員包括自民黨籍的安保調查會長小野寺五典等7人，和公明黨籍的佐藤茂樹等5人。擔任主席的小野寺五典在會議開頭表示，「希望為了擁有切實的威懾力，並以日本作為和平國家繼續存在下去，我們將反覆展開討論」。

日本政府20日將在首相官邸召開面向修改3份文件的第2次專家會議，探討海上保安廳的作用和研發費的應有形式等。