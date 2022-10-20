韓國高人氣戲劇《浪漫滿屋》找來Rain與宋慧喬兩人共演，創下驚人的40.2%收視率，並於亞洲各地掀起熱潮。近日，大陸傳出消息將要翻拍陸版《浪漫滿屋》並官宣演員名單，誰料，卻不被網友接受，表示「這是浪漫老屋吧。」

日前，陸網傳出消息將翻拍的電影版《浪漫滿屋》。據消息指出，劇本將男、女主角的年齡從20多歲改為30多歲，而男主「李英宰」的角色由41歲美韓混血男星丹尼斯吳飾演，女主「張美麗」則是參加過《乘風破浪第三季》的37歲女星張儷。

陸版《浪漫滿屋》將開機。（圖／翻攝自微博）

丹尼斯吳在2005年主演韓劇《甜蜜間諜》進入觀眾的視線，也參演過《魔女由熙》、《伊甸園之東》等韓劇。後來，他事業重心轉向大陸，拍攝了多部電視劇、電影，曾被大陸觀眾封為童年男神。張儷則是演出過《捉妖記2》、《未來警察》、《金牌投資人》、《風起洛陽》等多部作品，今年還參加綜藝《乘風破浪第三季》，展現歌舞魅力，獲得不少粉絲支持。

然而，消息曝光後，網友卻紛紛表示不解，認為兩人雖然顏值頗高，從沒看見的搭配也讓人期待會擦出什麼火花。但翻拍韓劇的結果大多是拍一部毀一部，而且兩位主演年紀太大了，認為「這是浪漫老屋吧」、「敗壞經典」、「不可以 年纪太大」、「男女主加起來快80歲了還浪漫滿屋呢」、「太不合適了，韓版浪漫滿屋後來要拍續集，宋慧喬說自己過了三十歲再也找不到當初的狀態了。」