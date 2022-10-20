曾在國際化學奧林匹亞競賽獲銀牌獎的鍾姓男子，前年利用少女到他就讀的知名大學參加冬令營時，向少女說「我教你、回答你這麼多問題，你要不要幫我打手槍」，2度要求少女在宿舍幫他打手槍，台北地方法院各依加重猥褻罪判刑7月，合併執行1年。可上訴。

鍾男在2019年就讀大學時，透過臉書與未滿16歲的少女結識，2020年2月1日至9日期間少女到大學參加冬令營，鍾男要求少女到他房間內，藉指導少女學業比賽題目之機會，詢問少女是否要幫其打手槍，少女自覺虧欠，而隔著內褲為鍾男摸下體。

同年2月7日，鍾男又利用少女再次求助他協助解題之機會，要求少女以手撫摸他下體，少女後來提告，檢方將鍾男起訴。

台北地院斥責鍾男所為對少女之身心健全、人格發展產生嚴重不良影響，應予相當程度之非難，考量少女因此遭遇多次就醫，其精神受創至今尚未能平復，少女及其父母也不願原諒鍾男，將他判刑1年。

國際化學奧林匹亞競賽銀牌少女冬令營