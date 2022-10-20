曾經是台北市首位女性教官的蘇姓偵查佐，因盜友人帳戶匯款、拿共同出資的房產抵押增貸，判刑4月，未宣告緩刑，未准予易科罰金定讞，台北市政府將她免職，她不服提告請求撤銷，台北高等行政法院援引憲法法庭判決，認定員警對其違紀失職的容忍程度較低，市府懲處沒有違誤，判決駁回她的請求。可上訴。

蘇女在2010年未經同意從友人帳戶轉23萬元至自己的戶頭，又將和友人共同出資買的房產，未經對方同意，向保險公司抵押增貸，償還房貸後，將近500萬元餘款挪為己用。

去年最高法院依非法以電腦製作不實財產權變更紀錄取財罪，將蘇女判處4月徒刑，不得易科罰金，未宣告緩刑，因此蘇女遭台北市府核定免職。

蘇女提行政訴訟主張，警察人員人事條例去年修正後，增訂准予易服社會勞動者，免受免職處分，她已獲檢察官核准易服社會勞動，可以不用受免職處分，市府的處分侵害憲法保障的服公職權，處分應予撤銷。

北高行政法院認為，警察人員的紀律要求較高，對其違紀失職的容忍程度較低，故處分時的警察人員人事條例僅限於得易科罰金者，始免受免職處分，而易服社會勞動者，仍應免職，蘇女行為時遭判不可易科罰金之刑，仍須受免職處分，判決駁回她的訴訟。