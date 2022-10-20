美國聯邦準備理事會（Fed）今天發布褐皮書，指受到通貨膨脹惡化和升息影響，商界對需求減弱的憂慮加深，美國經濟展望變得「更加悲觀」。

美國在激進升息以壓低消費者物價飆漲、同時避免這個全球最大經濟體陷入衰退後，聯準會發布最新調查經濟情勢的「褐皮書」（beige book）報告。

法新社報導，根據這份報告，美國經濟活動在許多領域已呈趨緩情形，升息、通膨和供應中斷等因素導致「需求放慢或疲軟」。

美國聯準會今年以來已5次調高基準利率，幅度達3個百分點，還表示未來將持續升息。

這份報告針對聯準會轄下12個準備區的企業和其他聯絡人展開調查，指出數個準備區已瀰漫「憂慮衰退」的氛圍。

供應鏈混亂、中國為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情突然封城，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飛漲，種種因素都導致生活成本飆高，讓美國家庭陷入左支右絀的窘境。

由於消費者物價持續攀漲，加深外界預期聯準會11月的政策會議將進一步升息。

根據褐皮書，美國目前零售支出一直相對平穩，但在必需品上的花費增加。

汽車經銷商也因庫存有限、車輛漲價和升息等因素，眼見銷售放緩。

雖然供應鏈中斷有所緩解讓製造業普遍持穩，聯準會轄下若干準備區回報「勞工需求降溫」，主要因企業擔心經濟趨緩加劇而對增聘員工猶豫不決。

國際貨幣基金（IMF）本月稍早指出，美國等主要經濟體將繼續停滯不前，預計今年美國經濟成長率為1.6%。

儘管物價持續上漲，這份聯準會報告今天指出，已見到「一些減緩情形」，商品、燃料和貨運費用價格下滑。

褐皮書指出，「展望未來，預期價格漲勢將普遍溫和下來。」