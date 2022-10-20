北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，造成4傷1死，由於正值九合一選舉期間，台北地檢署檢察長林邦樑19日指示重大案件專組主任檢察官徐則賢，與萬華分局聯繫，初步了解案情及狀況，20日指派專案檢察官劉韋宏指揮警方追查槍枝來源及57歲槍手萬國幫元老邱國隆犯罪動機、共犯，另邱國隆已自戕死亡，北檢外勤檢察官王文成將赴醫院相驗並詢問家屬。

19日晚間7時許，邱國隆於西門町一處商業大樓開槍造成2男中彈，隨後前往青山宮，狙擊萬國幫角頭「細漢芋粿」許文旭，過程中共造成許男身中3槍，邱與員警對峙期間，造成1名龍山派出所員警腳部中彈受傷。

邱隨後逃往青山宮旁的飲料店挾持人質，警匪對峙下，人質順利獲救，邱疑自知難逃法網自戕，邱及傷者已分別被送往馬偕、台大醫院救治，邱經急救不治。

轄區的北檢檢察長林邦樑因在選舉期間發生重大槍擊案，昨天第一時間指示重大案件專組主任檢察官徐則賢與萬華分局密切聯繫，並於今天指派檢察官劉韋宏指揮警方偵查，釐清邱行凶動機、2把槍枝來源以及是否有共犯等案情。