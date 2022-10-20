櫃買中心永續發展債券今（111）年累計發行量於今（20）日突破新台幣1,000億元，達1,065億元，共計發行41檔，發行金額及檔數皆超越去年（1,058億元、35檔），發行餘額亦突破3,500億元，達3,586億元，流通在外檔數達124檔，雙雙創下歷史新高。

櫃買中心指出，國內永續發展債券制度已趨於完備，商品範疇相當多元，在各界參與及推動下，今年再度創下千億元發行佳績，其中又以綠色債券發行最熱絡，發行金額達745億元，較去年成長85％；另今年國內永續發展債券市場，本國發行人較外國發行人參與度更高，本國發行人發行金額達777億元，超過外國發行人發行金額（新台幣288億元）的2倍。

今年本國發行人除持續參與發行的玉山銀行、土地銀行、台積電、世界先進及台電等以外，另有中華電信、遠傳電信、光洋科及上海商銀4家新發行人首次參與發行，為國內市場增添新氣象。

另遠東新世紀及奇美實業以創新的永續發展籌資工具，率先發行首批可持續發展連結債券（SLB），成為SLB市場的領頭羊，今年國內生產事業明顯較為活躍，發行金額已達553億元，占本國人發行量之71％，顯示有越來越多本國企業已能有效善用國內永續發展債券市場平台，籌措永續轉型之資金。

櫃買中心表示，未來將持續關注國際市場永續金融發展趨勢，發展更切合企業需求的永續發展債券商品，為企業提供更多元化的債券籌資工具，以協助企業落實永續發展，支持企業永續轉型，讓永續發展成為台灣新價值，投資人可參閱櫃買中心永續發展債券專網，取得更詳細資料。