美國商務部日前發表對中國最新半導體限制措施，包括禁售高效能運算（HPC）相關晶片予中國業者，亦限制禁售先進邏輯及記憶體製程設備。對於美國新禁令是否影響台灣半導體產業，包括力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長盧超群等出席TSIA年會時指出，所有產業都會受到影響，台灣業者應加強研發因應。

針對美國擴大對中國大陸半導體產業管制範圍，黃崇仁表示，台灣半導體產業的確會受到影響，就廠商的立場就是希望能夠維持穩定，在當前情況下，台灣半導體產業應發揮自己的長處，維持競爭力及供應鏈的穩定，同時也要提高研發能量才能因應市場變動。

對於市場景氣前景，黃崇仁表示，景氣差不是只有半導體產業，理論上疫情逐步緩和後市場需求會轉好，但現在全球通膨嚴重，各國升息及強勢美元、俄烏戰爭導致能源問題等，明年景氣的確不太好。

黃崇仁表示，市場對明年景氣感到悲觀，國際大廠都已有所作為因應市場變動，台灣還沒聽到有廠商裁員消息，他個人認為明年半導體產業還可以，不需要過度悲觀，頂多就是明年零成長而已。

盧超群表示，美國擴大對中國半導體產業管制，對全球經濟都會造成影響，而且包括台灣、日本、韓國、中國等亞太地區的每個產業都會受影響，其中，人工智慧及高效能運算相關領域受到衝擊會較大。

盧超群表示，台灣半導體產業已經過多次的景氣循環，台灣業者早已身經百戰，但仍要做好防範，要把危機變成轉機，每個產業及企業都應該以各自狀況尋求因應之道，建議台灣業者應該更積極投入研發，開發新產品，才能在景氣回升時搶得復甦先機。

至於這波不景氣會延續多久，盧超群表示，今年第一季到第三季的景氣是急速衰退，但明年看來不會像今年一樣快速下滑，看起來這次景氣循環會是Ｕ型反轉，不確定底部會延續多久時間，但業界預期大約是一年時間。