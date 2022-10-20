台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥級角頭邱國隆（綽號阿國）接連於萬華區開槍打傷同幫洪姓大哥及小弟後，又挾持副幫主許文旭妻小等4名人質，邱男在平安釋放人質後舉槍自戕，釀成1死4傷。邱男與警方對峙現場畫面曝光，被挾持的人質陸續逃出後，萬華分局偵查隊長陳偉仁深怕許兒中槍，從人群中衝出來以肉身保護他，英勇行為令人敬佩。

萬華分局偵查隊長陳偉仁深怕許兒中槍，從人群中衝出來以肉身保護他，英勇行為令人敬佩。(警方提供)

警匪對峙時間長達1小時，現場畫面十分驚險。(警方提供)

萬華分局指出，昨天晚間7時許，接獲通報漢口街2段發生槍擊案，警方立即趕赴現場，發現2名洪姓傷者，全身有多處槍傷，分別送往台大及馬偕醫院急救，並將在場人員帶回分局釐清案情，並於現場採證，初步清點現場有10枚彈殼。

經過10餘分後警方又獲報青山宮發生槍響，到場後發現青山宮副主委許文旭中槍倒地，手、腳等處受有槍傷，緊急將其送台大醫院急救；持槍的邱男見到警方到場後，跑到許男經營的飲料店，挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人作為人質，警匪雙方對峙許久後，邱男自知難逃法網，於晚間9時許舉槍自戕，整起事件一共釀成4人受傷、1人死亡。

警匪對峙時間長達1小時，警方不斷向屋內喊話，「先生，把槍丟出來，把雙手伸出來，你被包圍了，冷靜一點！」，當時邱男自知難逃法網，透露出輕生訊息給4名人質，陸續將4人輪流放出，隨後邱男則與許文旭的堂姐一同走出，舉槍自戕。

從現場曝光的畫面中可以看見，許文旭的兒子從屋內抱頭逃出時，萬華偵查隊長陳偉仁見他身上沒有任何防彈裝備，深怕其中槍，便從人群衝出，將許男撲倒在地，以肉身保護他，英勇行為令人敬佩。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會。自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務、生命線：1995、張老師專線：1980。