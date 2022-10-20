警方在現場查扣疑似作案用的刀械。（警方提供）

新北市泰山明志路今（20）日凌晨發生1起殺人命案，起因竟是同住的2名友人，因為衛生習慣不同而引發糾紛，1名借住友人家的連姓男子（44歲），在與友人陳姓男子（44歲）談判的過程中，持刀砍傷對方，造成陳男急救無效死亡，警方在案發後2小時內，將連嫌逮補到案。

據警方了解，兇嫌連男與死者陳男本為熟識的朋友關係，連男日前去借住陳男家，但是因為連男借住過程當中，因為不洗碗、未維持環境整潔等原因，引發陳男不滿，雙方因此產生嫌隙。

昨日晚間，陳男再次因此於通訊軟體上向連嫌抱怨，雙方因此發生爭執，後來2人相約凌晨談判。凌晨零時許，陳男攜帶甩棍到指定地點，與連嫌碰面後雙方立即爆發衝突，結果在扭打過程中，連嫌持刀砍傷陳男，隨後逃離現場。

警方獲報後趕往現場，發現陳男已經失去意識，緊急送往醫院急救後，仍然因傷勢過重而不治死亡。警方於現場進行採證時，查扣作案的刀械一把，並調閱監視器鎖定連嫌動向，最後在案發2小時內，於五股水碓路將連嫌逮捕歸案，訊後將依殺人罪嫌移送法辦。