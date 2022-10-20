尼莎颱風帶來強降雨，台北市政府關水門SOP也引發爭議，對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨表示，通知的時間差若不合理，政府要有補償措施，被質疑與柯市府不同調，黃今日再解釋，如果真的只給民眾幾分鐘的時間，民眾也可以提出國賠，市府就要審慎因應是不是有補償的必要性。

颱風尼莎來襲豪雨成災，台北市16日下午有民眾受困堤外，儘管市長柯文哲強調有通知，但一名脫困民眾說，他沒接到任何訊息，發現水門已關上；當地里長也說，完全沒收到通知，後續引發北市關閉水門SOP（標準作業流程）爭議。

黃珊珊今上午前往文山區木柵市場掃街拜票，會前受訪被媒體問及，政府要有補償措施似乎與柯市府現階段態度不同調，黃珊珊解釋，水門關閉的SOP在強降雨部分跟一般颱風可能不太一樣，所以要去看看他是不是合理的通知時段，台北市政府也已責成副市長彭振聲做檢討，如果是真的只給民眾幾分鐘的時間，的確會造成困擾，民眾可以提出國賠，那市府就要審慎因應是否有補償必要性，重點還是有沒有責任的問題。