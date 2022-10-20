台中市警察局長蔡蒼柏日前親率大雅分局長賈立民，實地拜訪轄內兩家阻詐有功銀行分行。（警方提供）

全台詐騙案件層出不窮，台中市大雅警分局今年1至9月阻詐近40件，阻詐金額2247萬餘元，其中一件投資靈骨塔案件金額更高達500萬元。警察局長蔡蒼柏日前親率大雅分局長賈立民，實地拜訪轄內兩家阻詐有功銀行分行，頒發感謝狀及精美禮品。

台中市警察局為提升警銀聯阻防詐的成效，局長蔡蒼柏18日親率大雅分局長賈立民，實地拜訪轄內兩家阻詐有功分行，該兩家分行臨櫃阻詐共計803萬元。

三信銀行大雅分行部分，74歲張姓民眾稱其子女買房急需用錢，經專案副理林美玉協助電話聯繫後，疑是假冒親友的詐騙手法，當下便阻止其匯款，未料隔日該張男再度臨櫃匯款，便立即通報轄區馬岡派出所，警銀聯手協助再次確認後，發現確實為詐騙，成功阻詐303萬元。

另外，國泰世華銀行潭子分行則是79歲張姓民眾稱要投資靈骨塔，欲臨櫃提領500萬元，行員王藝閔仔細詢問合約內容、地點，張男均一無所知，隨即通知潭子分駐所專責人員到場，經警方告知並提供相關案例後，順利攔阻500萬元。

大雅警分局長賈立民表示，今年1至9月分局共阻詐近40件，阻詐金額2247萬餘元，為有效防止詐騙案件，將持續推動「警銀聯阻防詐」，並成立反詐宣導團，深入轄區內宣導，與銀行、郵局及農會等金融機構保持緊密關係，積極防止民眾被騙。