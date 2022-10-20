和大(1536)第三季單季營收突破20億元，達20.19億元，創單季歷史新高，年增14.81％，獲利部分，在3月份起陸續對所有客戶調高產品價格，預定到10月底前將全部調整完成，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，加上台幣貶值，大幅改善毛利率，自結單季稅後淨利約3.25億元，創16季以來新高，每股盈餘1.17元；累計前三季稅後淨利達到5.4億元，超越去年全年，每股盈餘1.94元。

和大提前布局世代換車潮及電動車崛起，今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已如火如荼啟動，嘉義五廠佔地14,193坪，預計興建建築面積8,185坪，總樓地板面積9,718坪，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，預計投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億元以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，未來全產能將可突破百億目標。