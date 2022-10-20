經典戲劇《包青天》90年代翻拍多次，其中以何家勁的首版「展昭」的俊美扮相，最令觀眾印象深刻，而港星甄志強則在影集《碧血青天楊家將》中，也出演展昭，俊俏又不失狹義的帥度，被封為「最帥展昭」絲毫不輸何家勁。多年過去，現年他已有50歲，近日現身私人晚宴，不少美女和富婆環繞在他身邊，極樂畫面引起粉絲暴動。

模特兒出身的甄志強，自小培養深厚的跆拳道功底，出道後趕上古裝劇風潮，在1994年《碧海青天楊家將》詮釋展昭的俠義帥勁而翻紅，被觀眾視為心中的古裝男神。不過2000年後他的演藝走下坡，後來還戀上香港富婆趙金卿，據傳對方的身價上億，且足足大他23歲，被抨擊是在吃軟飯，感情僅維持2年就分手。

後來甄志強2009年和經紀公司約滿，選擇淡出演藝圈、並改為投資餐飲業。不過手中的多家餐廳卻經營不善，非但沒賺錢還倒賠了不少，2016年他無奈宣布倒閉。之後復出接演港劇的小配角，早已沒了當紅時期的人氣，不過他不以為意，改為創立「香港藝苗會」，培訓下一代演藝文化的年輕人發展，仍有自己的一片天地。

甄志強現身私人宴會被美女和富婆簇擁。(圖/甄志強 抖音)

近來甄志強常開抖音分享日常，近日一支影片中，他身穿黑色的華麗襯衫，正現身私人晚宴的舞台高歌，見狀，不少年輕美女們，趕忙拿手機衝上台要求合照，現場也引來富婆們快樂擺pose，露出迷妹般的興奮表情，讓甄志強不免直呼：「美女們太熱情了！差一些忘記歌詞」，而網友見到後笑稱：「強哥豔福無邊」、「註定被美女簇擁的」、「這麼多美女就你一個帥哥，明顯陰盛陽衰」、「也不喊我一聲」。