有些人步入婚姻後，還是管不住自己內心的渴望，甚至到處拈花惹草，《旺好運》運勢專欄指出雙子男、天蠍男、射手男不適合步入婚姻，因無法藏匿想認識朋友和愛玩的心，會讓另一半感受到婚姻不被重視，最後可能走上離婚這一步。

▍第三名：雙子座

雙子男即便是結了婚，旁人也會以為還是單身，因為他們總是散發出一種單身的假象，其實就是無法藏住內心想認識人或愛玩的心，除非遇到真命之愛，不然很難改掉這個習慣。

▍第二名：天蠍座

天蠍男是不會輕易踏入婚姻的，因為他們知道自己有強烈的控制慾與佔有慾，一旦步入婚姻，深怕就像是個監獄，不僅想要掌控大權，同時又想要有自己的生活隱私，所以天蠍男都會深思熟慮後才會步入禮堂。

▍第一名：射手座

射手男本身就是愛好自由者，剛開始步入婚姻也許會很專情，但隨著時間的長久，心中那股不喜歡被束縛的想法會慢慢地浮現出來，也會因此時常跟伴侶吵架，嚴重的話，甚至會外遇。