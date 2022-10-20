大陸流量女神楊冪2014年帶球嫁給劉愷威，可惜婚姻僅維持4年便告吹，最近劉愷威被拍到與一名俏麗女子牽手出門逛街，疑似有新歡。對此，劉愷威的爸劉丹昨(19日)出席活動直言不會反對兒子再婚，甚至舉雙手贊成劉愷威身邊可以有個伴來照顧他，只要兒子開心一切都沒問題，似乎暗示劉愷威二婚之路不遠了。

楊冪當年閃嫁劉愷威後，夫妻倆就頻頻被唱衰婚變，劉愷威還被拍到和女星王鷗深夜讀劇本，但楊冪當時立場堅定，表示：「我相信愷威」，未料2018年仍宣告簽字離婚。近年楊冪新桃花不斷，被拍到和小3歲的魏大勛穿情侶鞋逛展覽，兩人甚至傳出入住同一家飯店、在同一棟大樓同居，但去年楊冪受訪，稱還在等待自己的彩虹，狗仔記者也爆料兩人已經分手。

劉丹支持兒子再婚。（圖／取自《on.cc東網》）

另一方面，劉愷威近日被拍現身北京，民眾稱當天自己在北京慢跑，正巧目擊劉愷威沒戴口罩，和一名短髮女子牽手散步，充滿粉紅泡泡，且當下沒有其他工作人員，絕對不是在拍戲，網友猜測該女子疑似是小劉愷威18歲，曾宣布結婚的女星尤靖茹，但尤靖茹隨即發文表示，自己現在是長頭髮，人在寧波被集中隔離，「疫情期間大家都做好防護，還有，造謠可是要負責任的」，否認是劉愷威新女友。

而78歲的劉丹最近出席活動，被問到劉愷威的緋聞，他說兒子已經否認了，自己也相信兒子，他不過問劉愷威感情事，認為兒子已經是大人，讓他自由發展，他當然希望兒子有人照顧，再婚也可以，新媳婦不需要讓他過目同意，只要孫女小糯米喜歡、處得來就好，他更分享小糯米目前上小學三年級了，不僅成績好，還在鋼琴比賽得到亞軍，小糯米還相當古靈精怪，最近萬聖節將至，她便要求奶奶替她打扮一個不太恐怖的萬聖節妝容，可說難倒了他們夫妻。