營建工程空氣汙染加嚴管制新法即將在11月上路，新北市環保局首創「營建工程資訊整合平台」介接「建管執照系統」，讓業者免出門即可線上申報繳納營建空汙費，提高6倍效率，並新增主動通知功能，有效觸達7937家營建業者。環保局也提醒，業者在新法上路前應完成相關防制措施，以免受罰。

環保局長程大維表示，「營建工程資訊整合平台」自2018年即啟用，透過跨局處合作整合新北市多面向的營建工程資訊，並透過地理資訊系統(GIS)、智能數據監測(AI)及電子化查核通報機制，達到落實管理以及整合性決策輔助成效。

今年平台再進化，首創介接市府工務局「建管執照系統」，並簡化空汙費申報程序，由系統自動帶入建築房屋(RC與SRC)工程與拆除工程的執照資訊，業者申報空汙費時，僅需輸入執照號碼，並確認帶入資料無誤後，即可下載繳款書繳費，且有線上行動支付功能，方便即時銷帳，簡化繁瑣程序後，申辦時間由1小時大幅縮減至10分鐘，提升6倍效率，平台使用滿意度高達9成。

程大維說，今年不僅申辦服務升級，為強化營建工地管制力道，環保局透過介接市府工務局資訊，達到「執照核發即列管」目標，並同步掌握列管案件的各項審查作業狀況，包含施工計畫書申辦核備、執照資料異動變更、施工勘驗紀錄與結果等資訊，讓稽查人員可隨時掌握工程執行情形進場稽查，有效降低營建工地汙染發生，改善空氣品質。

環保局提醒，行政院環保署新制「營建工程空氣汙染防制措施管理辦法」將於11月1日上路，主要針對營建工程採加嚴管制方式包括擴大一級營建工程管制對象、新增大型工程應設置自動洗車設備、一定規模工程須設置監測儀錶及攝錄影監視系統 (CCTV)等規定，營建業者務必提前因應，以免觸法受罰。