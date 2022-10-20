資深女星趙永馨，在《庭院深深》飾演余翠珊一角走紅，是知名的瓊瑤劇御用女演員，近年淡出螢光幕的她，將重心放在幕後及經營副業「馨茶舘」，但仍不忘在社群媒體與粉絲分享近況，稍早在臉書曬出一系列陳年舊照，當年鄰家女孩的清純模樣，立刻引起大批網友討論。

趙永馨在臉書曬出36年前的舊照，只見她難掩興奮寫下：「今天收到的珍貴照片！感謝，大家都年輕過！同學們祝福你們平安喜樂」，照片中她被一群男學生團團包圍，由於難得與明星同框合照，每個人都對著鏡頭露出燦爛笑容，趙永馨當年則是鄰家女孩的清純模樣，散發出來的典雅氣質無人能及，雖然照片中穿著樸素，仍不減與生俱來的明星氣場，立刻引起熱議。

網友眼見這幾張難能可貴的舊照，紛紛留言：「永馨姐漂亮，太美了」、「男孩們的穿搭感覺是高中制服，是幾度夕陽紅的小彤嗎？可是看永馨姐這時候的粧髪又不像」、「真正的女神啊」、「真的好美，充滿仙氣」、「永馨姐是不敗女神，永遠的玉女公主」、「好珍貴的照片跟回憶喔」。

趙永馨20歲就出道，出道首部作品是古裝劇《玉女神笛》，演技精湛的她隔年就獲得金鐘獎「最具潛力戲劇新演員獎」肯定，也成為瓊瑤經典劇作御用演員，接著還參與多部本土劇演出，此外，她也奮發向學取得國立台灣藝術大學廣電系學位，2014年更參加茶道師資課題研討會，順利完成課程，領到結業證書。