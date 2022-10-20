無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦20日將拜會台北市議會和台北市政府，身兼民眾黨主席的柯文哲會以市長身分接待，不過卻傳出民眾黨內部出現反彈聲浪。民進黨台北市議員王世堅對此砲轟柯文哲毫無是非可言，更認為此舉將害慘無黨籍台北市長候選人黃珊珊和民眾黨新竹市長候選人高虹安。

王世堅19日在政論節目《前進新台灣》中提及，柯文哲8年前靠著白色力量、清廉、改革、進步等理念崛起，讓大家都曾經被感動過，民進黨也因認為價值理念相同，甚至覺得柯是一張白紙，才會禮讓他參選台北市長。王世堅透露，當時民進黨有推出好幾個台北市長候選人，民調都跟柯文哲差不多，但民進黨最後認為「成功不必在我」，讓白色力量崛起。

王世堅質疑，柯文哲看中鍾東錦哪一點？不就是錢、權以及地方經營，除此之外，有哪一點是白色力量可以觀摩的？他認為參觀北市府、看大數據中心等都是藉口。王世堅直言，柯文哲繼續這樣搞下去，只是害慘汲汲營營、很努力在做事的黃珊珊，也會害慘高虹安，因為支持高的都是年輕知識分子，他們對鍾東錦絕對排斥、不接受。王世堅說連國民黨都不要鍾東錦，但柯文哲卻「撿到籃裡就是菜」，他砲轟柯毫無是非可言。