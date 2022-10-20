台北市萬華萬國幫大哥「萬國國」邱國隆昨(19日)晚間在漢口街連開10槍打傷同幫角頭「阿弟仔」洪清正及其小弟，又跑到青山宮連開3槍打傷挾青山宮副主委，也是萬國幫副幫主「細漢芋粿」許文旭後，挾持其妻小與警對峙，平安釋放人質後自轟2槍身亡，邱的家屬案發後也在臉書發文悲痛的說，「如果你真愛弟弟妹妹，就要替他們想，如今他們怎麼做人」，同時也要他一路好走，下輩子投胎好好做人。

一名喊邱為叔叔的晚輩家屬，昨晚悲痛的在臉書上PO出勸世文表示，「好好的路你不走偏偏要走不歸路，現在很風光了，全台灣人都認識你了，一人做的事要全家人幫你背負一輩子的臭名，如果你真愛妹妹弟弟，就要替他們想，如今叫他們怎麼做人，自己傻的讓人利用，何必再怨天怨地，就算再怎麼恨你，你還是家人，一路好走，下輩子投胎好好做人。」

根據已查出的邱嫌開槍時間序列，邱國隆在昨(19日)晚間7時26分許，先前往萬華區漢口街二段一處商業大樓7樓堂口，朝萬國幫洪姓角頭「阿弟仔」與另一名小弟開槍，造成洪姓角頭背部、右手與雙腿中彈，共9處槍傷，另一男則為腹部與四肢中槍，身上有5處槍傷。現場共拾獲10顆彈殼，研判在此處開了10槍。

昨晚7時42分許，邱男又轉往青山宮找同為萬國幫副幫主許文旭，要求許替他討公道，但因邱男先前曾多次請許文旭當和事佬，許當下感到不耐煩轉頭不想搭理，意外惹怒邱男，許男慘被連開3槍，造成許當場受傷倒地。

邱男接著跑到許男經營的「富貴茶葉角頭吧」飲料店，挾持許的妻小4人作為人質，約7點50分，雙方對峙時，邱男四處開槍示威擊中1名龍山所員警臀部，警匪雙方對峙許久後，邱男又亂2槍。

8點50分許，邱國隆首先釋放許文旭的兒子，接著釋放許的堂姐與妻子，最後與許的姐姐一起走出飲料店，就在警方喝令不要動時，約8點58分，邱嫌突然開2槍自戕，事後警方在其槍枝內發現還有3發子彈。

撇除受傷的員警，邱男及剩餘中彈的3人均為萬國幫大老級人物，警方目前仍在釐清邱男的作案動機，據了解，邱男與洪男雙方早有嫌隙，其中牽涉到私人及商業利益糾紛，警方仍在清查中。