南方澳籍金益順號漁船今天上午發生擱淺，空勤總隊出動直升機順利救援5位船員安全脫困。(陳世宗翻攝空勤總隊影片)

南方澳籍金益順號漁船今天上午發生擱淺，空勤總隊出動直升機順利救援5位船員安全脫困。(陳世宗翻攝空勤總隊影片)

南方澳籍金益順號漁船今天上午發生擱淺，空勤總隊出動直升機順利救援5位船員安全脫困。(陳世宗翻攝空勤總隊影片)

一艘南方澳籍的金益順號漁船，今天上午在彰化縣伸港外海擱淺。(空勤總隊提供)

空勤總隊將5位船員平安的救援上直升機。(空勤總隊提供)

一艘南方澳籍的金益順號漁船，今天上午在彰化縣伸港外海擱淺，船上有2位台籍和3位印尼籍移工共5人受困，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，派遣UH-60M黑鷹直升機執行任務，於上午7時28分由海巡隊員林居達出艙實施吊掛作業，7時40分將受困5位船員完成救援，交由地面岸巡人員處理；並於7時45分飛返回清泉崗基地，全案正由相關單位進一步處理中。

海巡署指出，今天上午5時50分，海巡防潮門守望哨人員發現位於防潮門西方約1.2公里，距岸900公尺處乙艘南方澳籍「金益順」漁船，船上有2名台籍、3位印尼籍漁工，於19日自梧棲漁港報關出港疑似擱淺。

上午6時10分，經聯繫船長確認上情，船長回覆漁船擱淺無法自行脫困，目前人員暫時無危安，惟希望海巡署協助申請空偵機，將船上人員先行救援上岸；另已連繫友好漁船自塭仔漁港出港協助拖帶。

海巡署表示，今天上午7時17分，空偵機抵達現場刻正評估吊掛作業，7時42分全數吊掛完畢，無人員受傷，下放至附近空曠處。上午8時25分，金益順船上5名船員由漁業公司載離，前往梧棲漁港停車處取車，後續將討論拖船時間及相關事宜。