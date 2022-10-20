教育部長潘文忠（左）今天表示，育兒津貼政策朝不排富方向規畫。（林志成攝）

因應少子化，教育部對2歲至5歲幼兒發放育兒津貼，不過卻有排富條款，引發抗議。立委今天要求這項政策不能設排富條款，要讓所有家庭都可以領，並從明年開始實施；教育部長潘文忠表示會往這個方向來規畫。

對於未接受公共化及準公共教保服務，且符合幼兒父母或監護人綜合所得稅稅率未達20％等申領條件者，教育部每月發給育兒津貼，減輕家長負擔。教育部2至未滿5歲育兒津貼分兩階段提高額度，自110年8月起，津貼由每月2500元提高至3500元，自今年8月起，達加倍目標為每月5000元。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，民進黨立委張廖萬堅表示，教育部發放育兒津貼政策，讓家長很有感，但排富措施卻引起很大的不滿。

張廖萬堅說，育兒津貼排富條款，讓每年淨所得121萬元以上的家庭不能領，這造成民怨。有些雙薪家庭，夫妻年收入200萬元，繳稅後，淨所得超過121萬元，他們的小孩就不能領育兒津貼，但他們其實並不算富有啊！

張廖萬堅進一步指出，教育部育兒津貼政策，讓家有恆產的家庭，夫妻沒有工作或做收入很低的事情，他們的小孩仍可領育兒接貼。相較之下，夫妻年收入200萬元家庭的小孩卻不能領育兒津貼，這樣公平嗎？他要求教育部取消排富條款，並從明年起開始實施。

潘文忠回應，現在育兒津貼政策的經費是每年1088億元，排富條款讓2.5萬個家庭的小孩被排除，每年因此減少的經費是18億元。因應國內少子化趨勢，教育部將和衛福部等單位討論，育兒津貼政策朝不排富方向規畫。