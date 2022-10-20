今年初蛋荒以來雖然雞蛋產量近期有所回升，但國內用蛋需求仍無法全面滿足，也因為國內生產成本高於進口雞蛋，有業者擔心長期下來進口蛋將逐漸取代國產。農委會主委陳吉仲表示，國人使用的雞蛋來源幾乎都是國產蛋，結構性的改變不可能會發生。

根據農委會統計，帶殻雞蛋2020年進口量約1000公噸，2021年為483公噸，今年初由於出現蛋荒，截至9月底進口量來到1379公噸。

農委會主委陳吉仲今(20)日出席立法院經濟委員會報告並備質詢，國民黨立委謝衣鳯質詢表示，進口雞蛋增加那麼多，是否會造成國內雞蛋的結構性改變？

陳吉仲指出，目前能輸入雞蛋只有3個國家(美國、澳洲、日本)，因為其他國家有禽流感疫情，不過進口的雞蛋全部都是去做加工使用。

謝衣鳯質疑，只有3個國家進口不代表不會產生結構性的影響，且現在飼料價格居高不下，進口的雞蛋價格加上30％關稅跟運費，到岸的價格目前是每顆5到6元左右，是否會影響國內雞蛋的價格？是否國內的雞蛋業者會覺得乾脆就不要養這麼多蛋雞？

陳吉仲指出，今年年初的寒流、溫差加大，以及7月到9月的高溫影響產蛋率，因此加工業者決定直接用進口蛋來先解決部分需求。

此外，雞蛋產地價從最高每台斤42.5元稍微回跌40.5元，過去全台灣最高的雞蛋也只有每台斤38.5元，我們有讓雞蛋漲價來反映飼料成本的價格，而國人所需要的雞蛋幾乎都是來自我們自己供應生產的，不管10年還是20年後，這樣的結構不可能會發生改變。

謝衣鳯直切重點問，所以目前仍有缺蛋的問題？還是不會停止雞蛋進口？

陳吉仲僅表示，我們要保證國內雞蛋供應無虞，並沒有正面回應以上問題。