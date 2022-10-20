國泰金(2882)公布10月國民經濟信心調查結果，由於國內疫情持續升溫，景氣展望與大額消費意願下滑，買賣房意願皆降低。全球升息壓通膨，仍有66％民眾預期通膨高於3％，而主要央行緊縮預期升溫，台股隨國際股市震盪，股市樂觀情緒下降。

國泰金10月調查顯示，隨著國內疫情持續升溫，景氣展望指數下滑至-37.2(9月：-30.1)，現況指數亦走低至-54.1(9月：-43.2)；民眾薪資上漲預期指數滑落至-5.3(9月：0.7)，大額消費意願指數則下降至-4.7(9月：-3.3)。房屋交易調查方面，賣房意願指數微降至-13.4(9月：-12.8)，買房意願指數亦走弱至-59.5(9月：-55.8)，創2016年9月以來新低，顯示9月央行升息半碼後對民眾買賣房意願有負面影響。

主計總處估計2022年經濟成長3.76％，通貨膨脹率2.92％，本月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.65％，略低於9月調查值2.74％，70％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3.07％，與9月調查值持平，92％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中66％民眾則預期通貨膨脹率會高於3％。

主要地區通膨維持高檔，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期升溫，台股走勢隨國際股市震盪。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數下降至-33.8(9月：-18.8)，風險偏好指數亦走低至-10.7(9月：-1.4)。