無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）今上午前往文山區木柵市場掃街拜票，會前受訪。（陳薏云攝）

苗栗縣議長鍾東錦脫離國民黨參選苗栗縣長，鍾東錦今天將以市政交流名義北上與台北市長柯文哲合體。此舉引發綠營批評，民眾黨選擇跟黑道站在一起，難道這就是所謂的「黑白配」？無黨籍台北市長候選人黃珊珊今則反批綠營，這是議會之間的正常交流，台北市政府身為地主當然應該好好接待，不用特別抹上選舉操作。

鍾東錦今天赴北市議會交流，由柯文哲接待，但這已非柯、鍾首度合體，鍾東錦八月登記參選時曾「巧遇」柯爸、柯媽；柯文哲九月苗栗行程更二度與鍾東錦同框，鍾還帶著「柯粉」女兒找柯文哲簽名。由於鍾東錦過往曾有殺人未遂等前科，也讓綠營抓準此點猛打柯鍾合體是「黑白配」。

黃珊珊今上午前往文山區木柵市場掃街拜票，會前受訪表示，自己後來了解，是苗栗縣議會跟台北市議會的交流活動，來參訪台北市政府的大數據中心跟南門市場，這是議會之間的正常交流，以前也常跟其他縣市政府來往。

黃珊珊強調，此次會面不是代表鍾東錦個人，而是議會之間的正式官方往來，台北市政府身為地主當然應該好好接待，最重要的是，台北市的政績，大數據中心跟南門市場是各個縣市長期以來一直來參觀的地方，這部分不用特別抹上選舉操作。