台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥級角頭邱國隆（綽號阿國）接連於萬華區開槍打傷同幫洪姓大哥及小弟後，又挾持副幫主許文旭妻小等4名人質後與警對峙，邱男在平安釋放人質後舉槍自戕，釀成1死4傷。邱男19日中在臉書打卡與愛女一起吃火鍋，沒想到竟是父女倆最後的午餐，邱男在自戕前也在臉書留下249字訣別文。

回顧此案，萬國幫角頭邱國隆19日晚間7時26分許先前往萬華區漢口街一處商業大樓7樓，朝萬國幫洪姓角頭「阿弟仔」與另一名男子開槍，造成洪姓角頭背部、右手與雙腿中彈，共9處槍傷，另一男則為腹部與四肢中槍，身上有5處槍傷。

萬國幫邱男19日犯下2起槍擊案後自戕。（陳鴻偉翻攝）

接著邱男隨即前往青山宮找同為萬國幫副幫主許文旭「細漢芋粿」，對其連開3槍，隨後跑到許男經營的飲料店，挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人作為人質，警匪雙方對峙許久後，邱男自知難逃法網，於晚間9時許舉槍自戕，整起事件一共釀成4人受傷、1人死亡。

邱男19日中午12時許才在臉書發出與女兒一起吃火鍋的打卡照，晚間7時許又在臉書留下訣別文，「我要離你了」、「你們兄妹是我的心頭肉！爸爸一直深深地愛你們兄妹！」、「以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子！」、「保重自己。別了」等語。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會。自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務、生命線：1995、張老師專線：1980。