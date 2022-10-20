劉姓男子酒後騎機車未戴安全帽，遭警方攔停。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

執勤警員潘治源遭醉漢劉姓男子偷親臉頰，擦了擦臉頰。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

劉姓男子呼氣酒測值達每公升1.05毫克，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。全案依公共危險罪嫌移送偵辦。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國姓鄉北山派出所長陳志成及警員潘治源，日前在埔里鎮三勰路取締酒駕，發現機車騎士未戴安全帽鳴笛攔下，發現騎士渾身酒味，拿出酒測器說：「來吹一口氣。」卻慘遭親臉頰，執勤警員故作鎮靜說：「不是叫你親我。」騎士二度襲警時，警員躲開並施以酒測，訊後將騎士依公共危險等罪嫌偵辦。

警方調查，機車騎士劉姓男子（49歲）家住埔里鎮，在國姓鄉一處工地打零工，當天他下班後跟同事在工地喝了幾杯酒返家，原以為走向善橋轉三勰路能躲避警方酒測，卻因未戴安全帽遭攔下，呼氣酒測值達每公升1.05毫克遭法辦。

警方說，當晚7時許到三勰路執行取締酒駕勤務，發現劉姓男子騎機車未戴安全帽予以攔停，發現劉姓男子渾身酒味，警員潘治源拿出酒測器說：「來吹一口氣。」沒想到慘遭親臉頰，警員嚇一跳，回說：「不是叫你親我，吹一口氣...厚！你酒味那麼重！」騎士二度襲吻時，警員躲開，並擦了擦臉頰，終於順利幫劉姓男子施以酒測，酒測值超標，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

埔里分局呼籲，開車不喝酒、喝酒不開車，酒後請改搭計程車、指定代駕或請親友接送，將持續針對易肇事及飲酒區域加強執法，以保障民眾安全。

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