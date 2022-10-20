民進黨新北市長候選人林佳龍19日接受網路節目專訪，再度提及希望新北市長侯友宜在選2022市長與2024總統中二選一，直言侯友宜不敢承諾選上市長後不會選2024總統，代表心裡定了，卻來選2022市長是欺騙市民感情。

對此，侯友宜今上午受訪回應，他現在是在拚2022新北市長，拜託市民繼續給他加油鼓勵，出來給他滿滿的打氣，他一定好好努力做好事情，好好拚認真做代誌，「2022新北市長請支持侯友宜，我會努力好做事，把事情做好」。