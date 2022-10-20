全球在未來20年期間將經歷史上最大規模的財富交接，預期約有84兆美元資產會交接到較年輕世代的手上。最新發佈的《瑞銀投資者觀察》報告，調查了全球14個市場內可投資資產至少達100萬美元的4500名投資者。結果發現，全球約40%投資者並未正式制訂傳承規劃，而其主要原因在於公平分配繼承資產所牽涉的面向太過複雜。

企業家在處理財富交接議題時，必須面對事業本身尤其通常為最有價值的財產，而且難以交接。六成企業家對平均分配資產感到困難；近半數（47%）企業家希望將企業傳給家人，但許多也並未制訂遺產規劃，也沒有就傳承進行過對話，或為進行順利的財富交接設立預期目標。

瑞銀財富管理總裁兼瑞銀集團歐洲、中東及非洲總裁Iqbal Khan表示：「投資者大都希望繼承流程順利進行，但繼承計畫不足可能會更耗費成本，並可能導致無法解決的家庭衝突，每個家族都有不同的價值觀，應該由專業團隊幫助他們制定客製化的策略，以保存對他們來說最重要的東西。」

財富交接可能是一件複雜且牽涉個人情感的問題，而且許多投資者都非常擔心，家族之間會因為繼承決策而產生衝突三分之二的投資者對如何以其認定公平的方式分配財富感到困擾，尤其當繼承人財產分配不均時更是困擾。選擇偏袒部分繼承人的投資者，對於他們這麼做的理由都非常清楚，其中 80% 將更多財產分配給與他們關係更親近的繼承人。其他投資者則以繼承人的財務需求，以及繼承人未來需負擔較多投資者老年生活照顧責任，作為財富分配的理由。

對繼承人來說，進行財富相關的對話也相當困難，但太晚討論繼承計畫，則可能帶來下列挑戰：三分之一的繼承人表示，曾經歷衝突和至今仍未解決的家族問題；近半數受訪者表示，開啟溝通大門的最大障礙之一，就是害怕讓人覺得自己很自私；在過去曾經接受繼承的投資者當中，十分之四表示希望其父母能夠更公開透明的處理繼承事宜；在曾經擔任遺囑執行人的投資者當中，有 64%表示執行父母或親戚的遺願非常困難。

家族內不同的互動也可能使繼承計劃複雜化。擁有繼子女的家庭，在分配資產時需面對更大的挑戰。在混合型家族中，有87%覺得難以公平分配資，而非混合式家族則為62%。無子女的投資者較可能會捐贈更多予所支持的慈善事業，佔40%，而擁有子女的投資者捐贈予慈善事業的佔則30%。

大部分投資者與其繼承人都同意，最好的方案是持續地進行有目的的溝通，且約半數投資者表示有意願委任專業人員協助進行財富交接事宜的討論。