李婉鈺親自為競選小物拍攝宣傳短片。（摘自李婉鈺 與你相鈺Youtube）

無黨籍新北市議員李婉鈺企圖在本屆九合一選舉中東山再起，過去曾因酒醉事件導致形象重挫，更在選舉當中失利賠上慘痛代價。她在痛定思痛之後，公開宣佈戒酒，一改過去給人「酒國英雌」的形象；不過，她在近期公開的競選小物當中，推出3款酒杯，無懼可能遭到有心人士的刻意操作。

李婉鈺在本屆九合一選舉積極尋求復出的機會，除了強調自己過去的政績以及專業能力外，更透過社群媒體的經營，拍攝各式短片，來拉近與選民的距離。另外為了籌措選舉經費，李婉鈺也在小額捐款網頁上公開各類競選小物，包括咖啡壺、茶具組、馬克杯等。

不過當中還有3款不同類型的酒杯，有啤酒杯、威士忌杯以及shot杯組，李婉鈺也親自上場拍攝宣傳影片，並在社群上公布宣傳影片。對於宣佈戒酒，又推出酒杯作為競選小物，是否擔心遭有心人士刻意操作，李婉鈺則是以坦然的態度面對，她說一定為有有心人士以此做文章，但她強調自己行得正坐得端，不用怕別人怎麼說。

李婉鈺解釋，這些競選小物都是朋友的友情贊助，希望透過合法的小額捐款來募集選舉經費，而且為了與其讓狗仔亂拍，不如自己來拍攝宣傳影片還更有質感。

李婉鈺也說，雖然自己現在不喝酒，但其實大部分的選民都有喝，只要不過量，小酌怡情，況且大家都是成年人了，也不需要過度矯情，不過她還是不忘提醒民眾，「開車不喝酒，酒後不開車！」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！