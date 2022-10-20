高雄日前晚間包男開車返家，因途中精神不濟自撞路樹，造成車輛車頭全毀還卡在樹內。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前晚間有輛數百萬BMW名車行駛在慢車道，車輛突然失控自撞路旁分隔島上的路樹，造成車頭全毀還卡在樹內。警方獲報到場，車上駕駛32歲包姓男子不久自行下車，向警方表示，因返家精神不濟，途中睡著才會釀禍，所幸車內安全氣囊爆開，包男僅受頭部、四肢輕微擦挫傷。包男經酒測無酒駕，詳細事故原因仍待警方調查。

19日晚間11時40分許，包男開車行經三民區九如三路與中華三路口旁，在慢車道時，包男的車突然向左方行駛，導致車輛自撞安全島並且在島上行駛約10公尺後撞上路樹，導致安全氣囊爆開，車頭全毀並卡進路樹內。

路過民眾當時聽到「砰！｣一聲，發現包男開著自撞分隔島的路樹，紛紛拿出電話報警，三民第一分局三民派出所獲報，火速於晚間11時50分許到現場處理。

不久，到場員警見到從車內踉蹌走出的包男，包男頭部些許流血、四肢擦挫傷，包男向員警表示，當下精神不濟，開車返家途中睡著了，才會自撞分隔島路樹， 員警對包男實施酒測無酒精反應，並送往附近醫院治療，所幸無大礙。後續調閱現場監視器畫面，釐清肇事原因。

此外，包男駕駛為BMW於2014年出廠的520d GT，價格288萬元起，包男送醫前，看見自己數百萬愛車車頭全毀，還向一旁員警詢問大約維修價格，深思熟慮後表示「要不要換新車｣，令員警哭笑不得，而路樹則是樹皮受到輕微擦傷。