馬英九基金會昨（19）日晚間舉辦「中共二十大與台灣：兩岸關係的現在與未來」講座，面對聽眾提問「有無可能恢復《國家統一綱領》？」時，前總統馬英九表示，恢復的時機已過，目前以《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係已經夠用了。

馬英九說，恢復國統綱領的時機可能已經過了，因為其是《中華民國憲法》修正之前的文件；《中華民國憲法增修條文》中列明：「為因應國家統一前之需要」等，換言之，憲法增修條文與兩岸關係條例已經是我方當前處理兩岸問題最主要的依據。他指出，國統綱領是早期的想法，現在再拿出來「可能有點跟時代脫節」。

馬英九認為，大陸要跟我們討論統一，我方應該強調：第一，統一應採和平方式、不能使用武力或武力威脅；第二，必須透過民主程序，「大陸搞不搞公投我們不知道，台灣是一定要公投」。他強調，和平的方式與民主的過程兩者都一定要有，這樣的統一才會被台灣人民接受。

談及兩岸關係，馬英九強調，我們應該要備戰，但更應該「避戰」，透過「謀合」但非求和的方式，以及設法協商與談判取得和平。他指出，我方千萬不要隨便去挑釁大陸，《憲法》規定兩岸是一國兩區，蔡英文總統的「互不隸屬」論及國慶使用「Taiwan National Day」等作法，「這種小動作對台灣沒有幫助」。