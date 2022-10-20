民進黨台北市長候選人陳時中19日晚間出席寵物商業同業公會會員大會時，在寵物業者前喊「領養代替購買」，被業者當場洗臉，雖趕緊改口，今被另一候選人黃珊珊酸「又尷尬中了」；陳時中今受訪表示，任何場合價值是不會變的，現在對寵物就是認養代替購買。

陳時中昨晚在寵物業者前喊「領養代替購買」；全國聯合公會理事長陳明進忍不住上台嗆，「部長，什麼場合說什麼話，自己要衡量」；「我們都靠狗吃飯的，靠這些動物吃飯的，啊你叫我們認養代替購買，真的死給你看，歹勢啦陳部長。」

陳時中在台下被媒體問到陳明進說法，馬上說「我再澄清一下，是終養不棄養」，「我再到台上講一次」，隨後轉身跑到台上改說「終養不棄養」是他對寵物的政策，這裡有很多的合法業者，購買要找合法業者，大家一起合作把寵物照顧得更好。

陳時中今天上午打著狗狗圖樣的領帶，出席「健康・樂活・共好」寵物政策記者會。他受訪問到被嗆一事指出， 「任何場合價值是不會變的」，現在對寵物來講，就是認養代替購買，當然一定有需要購買的時候，那就一定要跟合法廠商來購買，重要的是，一但養了，那就要認清楚「終養不棄養」，這些都是基本的價值，不會因為場合的不同而有所變更。

陳時中說，對於未來，他當然希望把寵物的產業弄得很蓬勃，例如長照、醫療也可以做，其他包括食物、玩具也好，各面向都要讓寵物被照顧得更好；他還強調，照顧也是一個非常非常大的產業，讓寵物產業向著健康、光明的方向發展，是大家的期待。

陳時中表示，自己以前也養過狗，兒子現在也在養狗，新興人類對寵物價值觀比起當年進步很多，自己要向年輕人多學習。