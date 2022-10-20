上季三分命中率僅排全聯盟第22位，湖人休賽季因不願放棄手中2支首輪選秀籤，以至於沒有做出太多針對外線的亮眼補強，開幕戰也以14分之差敗給衛冕冠軍勇士，湖人整場只有2成5的三分外線命中率，難以與這支將小球時代發揚光大的跳投大隊抗衡。ESPN記者「沃神」沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）透露，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）已經考慮動用2支首輪籤進行交易，可能會在感恩節後採取行動。

根據爵士隨隊記者瓊斯（Tony Jones）透露，爵士曾提出以波達諾維奇（Bojan Bogdanovic）、康利（Mike Conley）、蓋伊（Rudy Gay）及2023年首輪選秀籤，換取韋斯布魯克（Russell Westbrook）、2027年及2029年的首輪選秀籤，遭到了佩林卡打槍拒絕。

眼見開幕戰湖人疲軟狀態，似乎也讓佩林卡對於首輪籤的態度軟化了下來，據沃洛納斯基表示，佩林卡將會等到感恩節之後，也就是賽季開始20場比賽上下，才會開始著手進行交易，「湖人會觀察哪些球隊的狀況不理想，看看哪些球星被放上交易談判桌，加入競爭下賽季選秀狀元熱門文班亞馬(Victor Wembanyama)的行列。」

"I'm told to expect Rob Pelinka and the Lakers to wait until post-Thanksgiving, 20 games into the season and see what teams may start pivoting, who don't start off well."@wojespn on what kind of moves the Lakers can make with their rosterpic.twitter.com/F4MNBN7ArR — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 19, 2022

沃洛納斯基也提到，隨著市場上的賣家增多，他們也會降低從球星收回的報酬，湖人就可以用手上2支首輪籤及合約即將到期的韋斯布魯克，換回交易市場上更好的籌碼。