華碩(2357)周線連3紅，10月的月K線，有機會結束先前月K線連6黑頹勢。華碩今發表次世代Z790主機板，橫跨ROG Maximus、ROG Strix、TUF Gaming、ProArt及Prime五大系列，除支援最新第13代Intel Core處理器，並具備AEMP II、AI超頻、AI Cooling II等獨家技術，再加上Q-Design使用者友善功能。

此次華碩針對支援DDR5的每款Z790主機板推出AEMP II設定檔，延續前一代AEMP對於RAM品牌廣泛相容性的要求，效能表現也顯著提升，較DDR5-4800規格記憶體速度快了37.5%。透過AEMP II技術，記憶體效能可被輕鬆調整至高於基準，同時維持系統穩定運作。記憶體最佳化僅需按一下即可輕鬆達成，無論是入門級模組，或是高速套件，皆能發揮極限潛能。

華碩AI超頻工具在超頻表現和易用性皆領先業界，不僅可一鍵提升CPU時脈，處理輕執行緒與全核工作負載，還能精準監控CPU散熱器效率、PC作業環境變化，並隨時間推移調整參數，利用各系統獨特組件實現最佳效能。

使用者可藉由Armory Crate應用程式中的FanXpert啟用AI Cooling II，該功能透過機器學習運算在短暫的壓力測試期間收集系統數據，進而得出可有效冷卻系統所需的最低風扇速度，最高可降低5.7dB噪音；全面更新的FanXpert，包括完整的風扇校準和控制選項，不管溫度輸入，還是風扇響應配對，都可運用Armory Crate在Windows中直覺調校。

華碩Z790主機板亦採用多項獨家Q-Design創新設計，讓PC組裝更簡單好上手，像是在Z690高階主機板的獨家Q-Release設計，此次除了高階主機板具備相關功能外，亦全面導入TUF Gaming及Prime系列。Q-Release顯示卡快拆按鈕，一按即可從插槽卸下顯示卡；以及Q-DIMM單邊卡扣，確保使用者能快速取出記憶體，安裝、升級均隨心所欲；還有透過指尖就能固定或鬆開M.2硬碟的Q-Latch，不再需要擔心遺失M.2細小螺絲。